Calcio: Roma, bookie vedono vittoria sul Verona per De Rossi all'esordio

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – Inizia in casa contro l’Hellas Verona l’avventura di Daniele De Rossi sulla panchina della Roma. Dopo la separazione con Mourinho, la bandiera giallorossa avrà il difficile compito di risollevare la stagione, a partire dal match di domenica: la vittoria sull’Hellas è in lavagna tra 1,44 su Planetwin365 e William Hill. Il colpo della squadra di Baroni, reduce dal successo sull’Empoli, oscilla tra 7,65 e 8,50, mentre il pareggio vale 4,25. In otto degli ultimi nove scontri diretti tra le due squadre, compreso l’ultimo terminato 2-1 per i veneti, si sono verificati almeno tre gol. La Roma, inoltre, è la squadra con più reti all’attivo in casa in Serie A dopo l'Inter, ben 22. Nonostante le statistiche, tra Under e Over è in vantaggio la prima opzione, 1,72 contro 2. Ancor più netta la differenza tra il segno No Goal, proposto a 1,60, e il Goal, fissato a 2,20. In pole a 2 tra i marcatori c’è Romelu Lukaku, che non ha mai segnato all’Hellas nella sua esperienza in Italia; il belga farà coppia con Paulo Dybala, pronto a tornare dall’infortunio e offerto a 2,80, così come Andrea Belotti. Tra gli ospiti Milan Djuric vale 5,50 volte la posta: il bosniaco è a caccia del sesto gol in campionato, traguardo mai raggiunto nella sua carriera nel massimo campionato italiano.