Calcio: Serie A, 6 squalificati per una giornata

Roma, 30 gen. – (Adnkronos) – Il giudice sportivo di Serie A, in merito alle partite della 22/a giornata, Ha squalificato per un turno sei giocatori: Ikonè (Fiorentina), Milik (Juventus), Cataldi (Lazio), Ramadani (Lecce), Henrique (Sassuolo), Buongiorno (Torino). Una giornata di squalifica e una multa di 5.000 euro per gli allenatori di Bologna e Genoa Motta e Gilardino.