Calcio: Serie A, per bookie Genoa favorito sulla Salernitana

Roma, 19 gen. – (Adnkronos) – La Salernitana ospita il Genoa e, secondo i bookmaker, non riuscirà a imporsi e strappare punti fondamentali per abbandonare l’ultima piazza in classifica. Per i betting analyst sfida tra i maestri del gol Inzaghi e Gilardino è indirizzata verso il secondo: la vittoria esterna del Genoa si gioca tra il 2,20 su Sisal e il 2,23 su 888sport, mentre il successo di casa è visto a 3,50. Nel mezzo il pareggio, risultato che ha chiuso le ultime tre partite dei liguri, paga 3,10 volte la posta. Nei quattro precedenti, tra campionato e Coppa Italia, solo una volta il tabellino si è chiuso con più di una rete all’attivo; anche per questa sfida, i bookmaker puntano sull’Under 2.5 a 1,57 contro l’Over 2.5 a 2,25. In zona gol il Genoa spera nel ritorno al gol di Retegui, a secco da settembre ma in cima alla lavagna dei bookmaker a 3,25. Segue la certezza Gudmundsson, offerto marcatore a 3,50. Fra i padroni di casa la responsabilità è sulle spalle di Simy, ormai al centro delle gerarchie in attacco e proposto a 4. A poca distanza Antonio Candreva, che arriva da una rete meravigliosa contro il Napoli e può fare ancora bene: un suo gol paga 4,50 volte la posta.