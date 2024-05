Calcio: stampa turca, Mourinho vicino alla firma di un biennale con il Fenerbahce

Istanbul, 31 mag. (Adnkronos) – L'allenatore portoghese José Mourinho firmerà un contratto biennale con il Fenerbahce, squadra della Super League turca, secondo quanto riferiscono oggi i media locali, inclusa l'agenzia di stampa privata Dha. Il 61enne allenatore e il Fenerbahce hanno concordato un contratto di due anni con possibilità di proroga. Le parti firmeranno l'accordo nel fine settimana dopo un incontro tra Mourinho e il presidente del Fenerbahce Ali Koc, ha aggiunto Dha, anche se il club non ha al momento commentato la notizia.

Mourinho sostituirebbe l'attuale allenatore Ismail Kartal, che ha visto i rivali del Galatasaray vincere il campionato turco in questa stagione. Mourinho ha recentemente allenato la Roma, con cui ha vinto la Conference League nel 2022 e ha raggiunto la finale di Europa League nel 2023, perdendo contro il Siviglia. Tuttavia, dopo aver sopportato un inizio difficile della stagione 2023-24 e in seguito a una serie di risultati negativi, è stato esonerato dal club italiano a gennaio. La sua carriera da allenatore comprende, tra le altre cose, due vittorie in Champions League (con il Porto nel 2004 e con l'Inter nel 2010), tre titoli di Premier League con il Chelsea e un trofeo della Liga con il Real Madrid.