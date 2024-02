Calcio: striscione tifosi Roma contro il capitano Pellegrini, 'anello debole'

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – “Pellegrini ‘anello’ debole”. E' questo lo striscione apparso questa notte all'esterno del centro tecnico giallorosso a Trigoria, rivolto al capitano Lorenzo Pellegrini. All'origine dello striscione c'è un retroscena legato all'addio di José Mourinho. Il giorno dopo il suo esonero, prima di lasciare il centro sportivo, lo 'special one' avrebbe lasciato nell’armadietto di Pellegrini l’anello che aveva ricevuto in regalo, mesi prima, dalla squadra per i suoi 60 anni. Il tecnico portoghese avrebbe lasciato anche la foto di una delle Champions League vinte nel corso della sua carriera.