Calcio: Taucer su caso Portanova, 'giustizia sportiva non può essere indifferente'

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Non c’è alcun intento persecutorio. La volontà è che oggi si faccia chiarezza sull’estraneità o meno di questa vicenda da parte del mondo sportivo. Chiediamo, laddove il collegio intenda entrare nel merito, l’affermazione della non indifferenza rispetto la giurisdizione della materia, con rinvio alla corte federale con diversa composizione affinché rivaluti la decisione assunta”. Questa è la richiesta della Procura generale dello sport con le parole enunciate dal procuratore Ugo Taucer, al Collegio di Garanzia dopo il ricorso presentato per il caso di Manolo Portanova, condannato penalmente in primo grado a 6 anni per violenza sessuale.

La Procura generale dello sport contesta le decisioni della giustizia endofederale che ha ribadito come non esista una normativa che punisca questo genere di reato a livello sportivo. “Riteniamo che in questa sede si possa considerare la questione interpretativamente, una vicenda non estranea al contesto sportivo perché il fatto incide sulla credibilità del sistema, della squadra e del sodalizio sportivo. La volontà è quella di arrivare a un indirizzo interpretativo. La materia è delicata, non si può ignorare il contesto, è necessario ci sia una pronuncia”, ha spiegato Taucer.

Per la legale di Portanova, Silvia Tortorella, il ricorso della procura deve considerarsi “inammissibile”. “E’ evidente lo sbarramento di questo ricorso. Non c’è la norma incriminatrice. Inoltre abbiamo una pronuncia di merito che ha ritenuto ed escluso la perseguibilità. E la sentenza della corte d’appello, mette in luce questo aspetto”.