Caltanissetta: droga e armi da Gela, tre arresti

Palermo, 10 dic. (Adnkronos) – I finanzieri del Comando Provinciale di Caltanissetta hanno sequestrato oltre 2,5 Kg di cocaina a Gela. A seguito di attività di contrasto al traffico e allo spaccio di droga e grazie ad alcune segnalazioni provenienti da cittadini circa la sicurezza nel quartiere “Albani Roccella” di Gela, i militari delle Fiamme Gialle hanno effettuato una serie di controlli specifici, individuando un quarantaquattrenne gelese, trovato in possesso di 2 panetti di cocaina per oltre 2 kg. Le Fiamme Gialle, dopo l’ispezione dell’autovettura in cui è stata rinvenuta la sostanza stupefacente, hanno esteso il controllo a un secondo uomo, il quale metteva a disposizione il proprio appartamento per il taglio e confezionamento della droga destinata allo spaccio, rinvenendo e sequestrando un Revolver calibro 38 Smith & Wesson illecitamente detenuto, Crack e cocaina per ulteriori 300 grammi.

I controlli sono stati estesi anche a un’altra abitazione, dove è stata constatata l’illecita detenzione da parte di un soggetto già sottoposto agli arresti domiciliari, di ulteriori dosi di cocaina e hashish per circa 20 grammi. Per i 3 uomini è scattato l’arresto in flagranza e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, 2 di essi sono stati condotti presso la casa circondariale di Gela e 1 agli arresti domiciliari. L’attività svolta, che si è conclusa con il sequestro di circa 40.000 euro, ritenuto essere il provento dell’attività illecita, "è il frutto delle costanti azioni di controllo del territorio, quotidianamente svolta dalle Fiamme Gialle di Caltanissetta, tese a garantire maggiore sicurezza ai cittadini gelesi e il rispetto della legalità nel territorio della provincia".

Gli investigatori stanno al momento vagliando ogni indizio in loro possesso, per individuare eventuali complici.