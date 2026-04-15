Sanità: Sereni (Pd), ‘Più investimenti e cambio di paradigma con territorio al centro’

Sanità: Sereni (Pd), ‘Più investimenti e cambio di paradigma con territor...

Sanità: Sereni (Pd), ‘Più investimenti e cambio di paradigma con territor...

“Servono più investimenti: sul personale, sulla sanità di prossimità ovvero su prevenzione, famiglie, salute mentale, serve, in sostanza, un cambio di paradigma, non più l’ospedale al centro ma il territorio, con un investimento ulteriore sull’innovazione tecnologica per dare risposte anche alle aree più svantaggiate”. Lo ha detto Marina Sereni, responsabile salute e sanità del Partito Democratico, nel suo intervento al convegno ‘Adnkronos Q&A – Salute, prevenzione e risorse: le sfide’, a Roma.

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