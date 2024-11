Cambiamenti climatici in arrivo: pioggia e neve nel prossimo weekend

Un cambiamento radicale nelle condizioni meteo

Le temperature miti che hanno caratterizzato le ultime settimane in Italia stanno per lasciare spazio a un brusco cambiamento climatico. Secondo le previsioni del noto meteologo Mattia Gussoni, da martedì 12 novembre, il panorama meteorologico nazionale subirà una trasformazione significativa. Gli italiani dovranno prepararsi a un fine settimana di maltempo, con piogge, vento e nevicate in arrivo, specialmente nelle regioni settentrionali e collinari.

Temperature in calo e maltempo in arrivo

Il fine settimana che si avvicina promette ancora temperature relativamente miti, con massime che toccheranno i 25 gradi in Sardegna e Sicilia, e 21 gradi a Roma e Napoli. Tuttavia, i primi segnali di cambiamento si faranno sentire già nella Pianura Padana, dove si prevedono nebbie notturne e piogge sparse. Lunedì, il clima inizierà a mutare con un leggero calo delle temperature e venti moderati orientali, mentre al Sud continueranno le piogge. Martedì, le temperature massime potrebbero scendere di 7-8 gradi, accompagnate dalle prime nevicate oltre i 1.400 metri su Alpi e Appennini.

Possibili tempeste di vento e piogge consistenti

Mercoledì e giovedì, le previsioni indicano un ulteriore deterioramento delle condizioni meteorologiche, con vento forte, piogge e nevicate fino a 1.200 metri di quota nelle regioni settentrionali. È previsto che due aree di bassa pressione, una al Sud e una al Nord, possano incontrarsi sul Mar Tirreno Centrale, generando forti tempeste di vento e piogge abbondanti. Gli esperti avvertono che questo cambiamento climatico potrebbe portare a situazioni di maltempo estremo, con impatti significativi sulla vita quotidiana e sulle attività all’aperto.