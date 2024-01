Cambiamento climatico: si stimano 14,5 milioni di morti entro il 2050

Se non si interviene in tempo il cambiamento climatico causerà perdite di vite ed economiche ingenti nei prossimi anni

Un recente resoconto stilato dal World Economic Forum traccia una situazione preoccupante per quanto riguarda il nostro futuro. Stando al report, se non si trovano soluzioni adeguate per il cambiamento climatico, entro il 2050 non ci saranno solo ingenti perdite economiche, ma anche di vite umane.

Cambiamento climatico: stime preoccupanti

Lo studio condotto dal World Economic Forum non lascia di certo sperare in bene per il futuro; secondo tale report saranno ben 14,5 milioni le persone che perderanno la vita a causa del cambiamento climatico. Un disastro che però non riguarda solo le persone, ma anche l’economia, perché in tal caso sono invece previste delle perdite da capogiro e che si aggirano intorno ai 12,5 trilioni di dollari in tutto il mondo.

Il resoconto parla anche di come tale fenomeno sia dannoso per il sistema sanitario mondiale. Anche in questo caso non si parla solo in termini economici – sono infatti previsti circa 1,1 trilioni di dollari di costi aggiuntivi entro il 2050 – ma ci si riferisce anche alle disuguaglianze sanitarie, le quali non potranno fare a meno di aumentare esponenzialmente con il passare del tempo. In questo senso, saranno soprattutto le fasce più vulnerabili a risentire maggiormente della situazione.

Cambiamento climatico: agire prima del tempo

Nonostante le cattive notizie, c’è ancora una speranza per evitare che i dati dello studio condiviso a Davos diventino realtà; nel report stesso si sottolinea infatti che c’è ancora del tempo per trovare una soluzione al problema, collaborando per individuare delle strategie adeguate e invertire la rotta. Per raggiungere tale risultato sarà necessario lavorare duramente per limitare quanto possibile le emissioni a livello globale.