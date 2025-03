Camera: Casini, Fini e Violante discutono di 'Quel che so di loro', libro di Elio Vito

Camera: Casini, Fini e Violante discutono di 'Quel che so di loro',...

Roma, 28 mar (Adnkronos) – Mercoledì 2 aprile, alle ore 12, presso la sala della Lupa di Montecitorio si svolge la presentazione del libro di Elio Vito 'Quel che so di loro – Trent'anni di un radicale in Forza Italia', Rubbettino editore. Ne discutono con l'autore Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini, Luciano Violante. Modera Ludovica Ciriello. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto la Camera.