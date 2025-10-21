Home > Flash news > Camera: Fontana riceve presidente Assemblea nazionale Corea

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il presidente dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Won Shik Woo.