Roma, 21 ott. (Adnkronos) – Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il presidente dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Won Shik Woo.
Home > Flash news > Camera: Fontana riceve presidente Assemblea nazionale Corea
Camera: Fontana riceve presidente Assemblea nazionale Corea
Roma, 21 ott. (Adnkronos) - Il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, ha ricevuto, a Palazzo Montecitorio, il presidente dell’Assemblea nazionale della Repubblica di Corea, Won Shik Woo....