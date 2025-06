Camera: Fontana, 'speranza ci guidi verso bene comune e pace'

Roma, 10 giu. (Adnkronos) – "È con grande piacere che la Camera dei deputati inaugura questo nuovo allestimento della Sala Aldo Moro. Presentiamo oggi un percorso artistico incentrato sulla 'Speranza', la parola chiave scelta per celebrare quest’Anno giubilare. Questa, insieme alle altre due virtù teologali -la fede e la carità- rappresenta il soggetto raffigurato nei 'quadri compagni' appartenenti al Museo e Real Bosco di Capodimonte.

Queste due tele, realizzate dalla celebre bottega dei Carracci, esprimono un significato profondo e attuale". Lo ha sottolineato il presidente della Camera, Lorenzo Fontana.

"In un momento storico così complesso come quello che stiamo attraversando, il richiamo alla Speranza -ha aggiunto- è un invito a non lasciarsi scoraggiare e a guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Come ha ricordato Papa Leone XIV in occasione della sua prima udienza generale del 21 maggio scorso, 'in un mondo diviso e ferito dall’odio e dalla guerra siamo chiamati a seminare la speranza e a costruire la pace'. Si tratta di un messaggio potente, che spero questi due capolavori possano trasmettere a chi visita e frequenta Palazzo Montecitorio. Penso, in particolare, agli studenti che rappresentano il futuro del nostro Paese e che più di altri hanno bisogno di nutrirsi di simboli positivi e ispiratori".

"Sono certo che questa esposizione -ha concluso Fontana- sarà l’occasione per riflettere sul valore della speranza nella vita di ciascuno di noi. Auspico che la speranza, raffigurata in queste opere, continui a guidare il nostro sguardo verso il bene comune e la pace".