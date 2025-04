Camera: M5S chiede Meloni in aula prima di visita Usa e durante svolgimento Def

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Abbiamo chiesto che la premier Meloni venga in aula prima della visita negli Stati Uniti e durante lo svolgimento del Def". Lo riferisce il capogruppo M5S, Riccardo Ricciardi, al termine della conferenza dei capigruppo a Montecitorio. Nella riunione i 5 Stelle hanno ribadito le critiche per la mozione della maggioranza, votata oggi, in cui non viene citato il piano ReArm. "Abbiamo ribadito anche nella sede opportuna che si tratta di una cosa completamente inaccettabile", dice Ricciardi. Della questione se ne occuperò la Giunta per il Regolamento.