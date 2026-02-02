Camera: Pd pubblica video, 'da Comitato remigrazione nostalgie fasciste'

Roma, 30 gen (Adnkronos) - "Ecco a chi abbiamo impedito di parlare alla Camera. Nessuno spazio nelle istituzioni democratiche per nostalgie fasciste e naziste". Lo scrivono sui social i deputati del Pd pubblicando un video in cui un esponente del comitato demografico dice "Matteotti s...

Roma, 30 gen (Adnkronos) – "Ecco a chi abbiamo impedito di parlare alla Camera. Nessuno spazio nelle istituzioni democratiche per nostalgie fasciste e naziste". Lo scrivono sui social i deputati del Pd pubblicando un video in cui un esponente del comitato demografico dice "Matteotti sta bene dove sta" rispondendo a un giornalista che, fuori dalla Camera, segnalava la protesta del deputato Riccardo Magi con una foto di Giacomo Matteotti e la scritta "La Storia vi osserva".