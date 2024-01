Camera: slitta premier time alla Camera, Meloni in aula il 24

Roma, 10 gen (Adnkronos) - Slitta il 'premier time' alla Camera dei deputati. Giorgia Meloni sarà in aula alla Camera il 24 gennaio e non più, come previsto, il 17. Secondo quanto emerso dalla capigruppo di Montecitorio, la nuova disponibilità è stata annunciata...

Roma, 10 gen (Adnkronos) – Slitta il 'premier time' alla Camera dei deputati. Giorgia Meloni sarà in aula alla Camera il 24 gennaio e non più, come previsto, il 17. Secondo quanto emerso dalla capigruppo di Montecitorio, la nuova disponibilità è stata annunciata motivandola con un accumulo di impegni della presidente del Consiglio dovuto allo stop forzato per malattia.