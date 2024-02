Camorra: favorirono la latitanza di un boss, 7 arresti

Napoli , 07 feb. – (Adnkronos) – Avrebbero favorito la latitanza del reggente del clan Avventurato di Acerra, in provincia di Napoli, gestendo armi, droga ed estorsioni: i carabinieri arrestano 7 persone. I carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno dato esecuzione ad un provvedimento di applicazione di misura cautelare in carcere, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 7 indagati, accusati, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi -anche clandestine-, detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e di favoreggiamento personale in relazione alla latitanza del reggente del clan Avventurato di Acerra. Inoltre, dalle attività investigative sarebbe emersa la perdurante operatività di tale sodalizio criminale, egemone nel campo delle richieste estorsive e nello spaccio di sostanze stupefacenti nonché la disponibilità, in capo all’organizzazione, di armi da sparo.