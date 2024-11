Campagna di sensibilizzazione per i bambini in cerca di cure salvavita

Il diritto alla salute per i bambini di tutto il mondo

La campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi #SalvALI, promossa dalla Flying Angels Foundation, si propone di garantire il diritto alla salute e alla vita di bambini in difficoltà in tutto il mondo. Fino al 17 novembre, è possibile contribuire a questa nobile causa visitando il sito <a href=" L'iniziativa è dedicata a bambini come Ibush, un ragazzo nato in Kosovo con un’anomalia cardiaca congenita, che ha potuto ricevere le cure necessarie grazie a un volo salvavita verso il Gaslini di Genova.

Storie di speranza e recupero

Ibush, all’età di otto anni, ha affrontato un intervento chirurgico per la sostituzione della valvola mitrale, un’operazione impossibile da effettuare nel suo paese d’origine. Oggi, dopo aver ricevuto le cure necessarie, è tornato a casa e sta bene. La sua storia è solo una delle tante che testimoniano l’impegno della Flying Angels Foundation, che dal 2012 ha salvato oltre 3000 bambini in 90 paesi, collaborando con circa 120 associazioni non profit e 140 ospedali italiani e internazionali.

Un impegno costante per i bambini cardiopatici

Ogni anno, più dell’80% dei bambini che volano verso la salute grazie a questa iniziativa sono affetti da malformazioni cardiache. Mauro Iguera, presidente della Flying Angels Foundation, sottolinea l’importanza di legare la campagna #SalvALI al progetto “Salvali con il Cuore”, finalizzato a finanziare i voli per i bambini che necessitano di cure cardiochirurgiche. Con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, l’iniziativa ha visto un crescente supporto da parte degli aeroporti italiani, con 27 scali aeroportuali aderenti in tutta Italia.