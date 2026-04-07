Campagna DiaBeat in Romagna: screening gratuiti e Technogym Checkup per la prevenzione

In Romagna prende il via DiaBeat: controlli gratuiti di glicemia e pressione, valutazioni con Technogym e appuntamenti legati alla Diabetes Marathon per favorire la prevenzione del diabete

In occasione della Giornata mondiale della Salute, la Romagna lancia un progetto integrato per contrastare il rischio di diabete di tipo 2 e le malattie croniche correlate: DiaBeat. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Wellness Foundation, AUSL Romagna, Diabete Romagna e Technogym, con il supporto di farmacie, palestre della salute e presidi sanitari delle province di Forlì-Cesena e Rimini.

Lo scopo è intercettare precocemente le persone a rischio attraverso servizi accessibili e gratuiti e favorire cambiamenti durevoli nello stile di vita basati su attività fisica e prevenzione.

Nonostante i risultati positivi registrati nella cosiddetta Wellness Valley, sul territorio rimane una criticità: circa 4 adulti su 10 sono in eccesso ponderale e insufficientemente attivi, condizioni che aumentano il rischio metabolico.

Per rispondere a questo bisogno DiaBeat mette a disposizione, da aprile fino alla fine di maggio, screening gratuiti di glicemia e pressione arteriosa e, più avanti, valutazioni funzionali con tecnologie avanzate.

La nuova campagna DiaBeat: obiettivi e modalità

DiaBeat è pensata come un progetto pilota per aumentare la consapevolezza della popolazione sull’importanza della prevenzione attraverso il movimento e l’alimentazione corretta. I cittadini potranno prenotare la misurazione della glicemia nelle farmacie aderenti e, in base al risultato, accedere a percorsi di valutazione più approfonditi offerti da centri convenzionati. L’azione mira a raggiungere in modo mirato le fasce più a rischio e a promuovere interventi precoci che possano ridurre l’insorgenza di diabete di tipo 2 e complicanze correlate.

Screening e Technogym Checkup

Dopo lo screening ematico e la rilevazione della pressione arteriosa, i cittadini interessati saranno invitati a effettuare il Technogym Checkup, una valutazione che misura abilità fisiche, funzionali e cognitive mediante sensori avanzati e algoritmi d’intelligenza artificiale. Il test restituisce la Wellness Age™, un indicatore sintetico dello stato di forma rispetto all’età anagrafica, e fornisce consigli personalizzati per ridurre la sedentarietà e migliorare la qualità della vita.

Il ruolo della Diabetes Marathon e dell’evento di Forlì

La maratona della solidarietà, la Diabetes Marathon, non è solo una gara sportiva ma un momento di comunità che mette al centro le persone che convivono con il diabete. La tredicesima edizione avrà luogo a Forlì il 19 aprile, con due percorsi di 10 km e 6,5 km pensati per podisti, camminatori e famiglie. Il cuore dell’evento sarà il Diabetes Marathon Village in Piazza Saffi, dove sarà possibile effettuare misurazioni gratuite della glicemia grazie alla collaborazione con il reparto di Diabetologia dell’ospedale Morgagni Pierantoni e Forlifarma.

Percorsi, partecipazione e valore sociale

Il tracciato attraverserà i principali parchi cittadini e vuole essere un segnale di inclusione: correre o camminare insieme diventa un gesto di sostegno verso chi convive con una patologia spesso invisibile. La manifestazione è organizzata da volontari di Diabete Romagna e vede il contributo di istituzioni, aziende e associazioni locali, che forniscono servizi e materiali per i partecipanti. Oltre alla giornata principale, l’agenda prevede altri appuntamenti informativi e musicali nel corso dell’anno con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sul tema.

Come partecipare e quali opportunità offre il progetto

Per aderire ai controlli gratuiti è sufficiente rivolgersi alle farmacie coinvolte o presentarsi alle postazioni attive durante le iniziative di Ausl Romagna e della Diabetes Marathon. Le persone con una diagnosi di diabete potranno comunque accedere alla valutazione funzionale presso la sede Ausl di Cesena in corso Cavour per ricevere indicazioni su programmi di attività motoria adattata prescrivibili dal medico. L’approccio integrato vuole facilitare il passaggio dalla semplice misurazione a percorsi concreti di prevenzione e cura, con personale specializzato disponibile per orientare i cittadini.

Calendario e prospettive

Il lancio ufficiale di DiaBeat si sovrappone alla giornata di Diabetes Marathon del 19 aprile e proseguirà con attività diffuse fino a fine maggio; il progetto si inserisce in un palinsesto annuale che include appuntamenti come Diabetes in Music a Cesena e le giornate scientifiche della Diabetes Marathon Health. L’obiettivo a lungo termine è diffondere una cultura della longevità sana in cui la prevenzione, l’esercizio e la comunità diventino strumenti quotidiani per ridurre il peso delle malattie croniche.

Per informazioni e dettagli sulle date, i centri aderenti e le modalità di prenotazione è possibile consultare il sito della Wellness Foundation e le pagine ufficiali di Diabetes Marathon e AUSL Romagna, dove sono pubblicati aggiornamenti e il calendario completo delle attività.