Campania: Carfagna (Nm), 'imbarazzante su Case Comunità, Governo attivi poteri sostituitivi'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "E’ ora di fare un’operazione verità sulle Case di Comunità e sugli Ospedali di Comunità da attivare in Campania grazie ai fondi stanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, perché i dati sono assolutamente sconfortanti. Secondo l'ultimo report Agenas, non risulta attiva alcuna Casa di Comunità sulle 191 previste e risulta attivo un solo un Ospedale di Comunità su 61.

Conforta perciò sapere che il governo valuti di ricorrere ai poteri sostitutivi previsti dal Decreto Legge 77 del 2021". Così Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, nel corso del question time alla Camera in replica al ministro della Salute Orazio Schillaci.

"Il quadro – prosegue – è oggettivamente imbarazzante e dubitiamo che in un anno si possa recuperare quello che non è stato fatto nei quattro anni precedenti. Ancora più inammissibile è che le autorità regionali giustifichino le inefficienze del sistema sanitario con la mancanza di risorse, mentre le risorse ci sono e sono anche enormi".

"È evidente che l'unico vero problema è l'incapacità dell'amministrazione regionale di spenderle nei modi e nei tempi giusti. Noi siamo perciò convinti che sia necessario e urgente attivare i poteri sostitutivi previsti proprio in caso di inadempienze, ritardi o inerzia da parte dei soggetti attuatori. Direi che questo è senza dubbio il caso: non possono essere certo i cittadini campani a pagare per l’avvilente inefficienza di un'amministrazione che negli ultimi dieci anni non è stata capace di utilizzare fondi a beneficio dei cittadini, condannando la sanità campana allo stato che purtroppo tutti conosciamo", conclude.