Campania: Castelli (ScN), 'Fico sta accettando temi e candidati contrari a sua storia'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "Le forze che oggi rappresentano il governo Meloni sono quelle che, nei fatti, si interrogano su come migliorare le condizioni dei cittadini. Stiamo dialogando con il centrodestra e lo facciamo sulla base di temi concreti, a partire dal sostegno agli enti locali. C’è in atto un dialogo molto costruttivo".

"La Campania va rilanciata e lo potrà fare solo con una persona seria e preparata come Edmondo Cirielli. Fico invece sta accettando temi e candidati contrari alla sua storia". Così Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, durante il podcast Dimmi la Verità.

Sui 5 Stelle "c’è un piccolo cortocircuito: Conte vuole contendersi con Renzi la paternità del nuovo polo centrista presentato nei giorni scorsi a Roma da Alessandro Onorato", conclude.