Campania: Cerreto (FdI), 'da Fico assenza eloquente, ha gettato la spugna'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – ”Fico getta la spugna dell’agone elettorale non presentandosi al confronto con i candidati Presidenti della Campania in Rai. Una ammissione implicita della sconfitta dell’incontro con Cirielli a SkyTg24. Due figuracce in due giorni sono troppe anche per lui. Tuttavia, ritirarsi dal confronto civile e politico rientra pienamente nella cultura politica e istituzionale dalla quale proviene.

Chi è diventato élite, non riesce ad avere confronto con i cittadini. Auguriamo a Fico di passare una bella giornata in barca o nella sua villa condonata al Circeo”. Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.