Campania: Cerreto (FdI), 'da Fico solita incoerenza, oggi turno autonomia differenziata'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "L’elefante nella stanza di questa campagna elettorale campana è sicuramente il programma elettorale di Fico e del campo largo. Pochi punti, confusi, contraddittori, superficiali e sciatti, in pieno stile grillino. Apprendiamo che sta agitando lo spauracchio dell’autonomia differenziata, nonostante alle politiche, al punto 6, paventassero la realizzazione dell’autonomia differenziata solidale".

Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

"Ridicolo poi l’attacco che ci ha mosso – prosegue – sostenendo che noi saremmo ostaggio degli alleati e amici della Lega. È proprio alla Lega che Fico dovrebbe baciare dove camminano, in quanto fu eletto Presidente della Camera proprio grazie ai loro voti. Senza la Lega, sarebbe finito nel dimenticatoio come la quasi totalità dei suoi colleghi".

"Dopo l’appoggio di un ex brigatista rosso, il rifiuto di alzare le pensioni ai campani, il diniego al condono nonostante lui per primo ne abbia abbondantemente usufruito, dopo la barca di lusso dagli alti costi di manutenzione ormeggiata a meno di 50 euro al mese a Nisida, oggi è il turno della memoria scarsa con tanto di sputi nel piatto dove ha mangiato. Fortunatamente, quando Edmondo Cirielli sarà governatore della Campania, ci lasceremo alle spalle questa triste pagina di dilettantismo morale e politico", conclude.