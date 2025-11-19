Campania: Cirielli, 'Fico scappa da confronto e cambia idea su autonomia differenziata'

Roma, 19 nov. (Adnkronos) - "Devo rimarcare il comportamento molto scorretto di Fico, che prima conferma di venire al confronto e poi non si presenta. Io sono qui per rispetto del servizio pubblico, degli altri candidati, dei campani che voteranno, che meritano il nostro rispetto. Questo modo d...

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – "Devo rimarcare il comportamento molto scorretto di Fico, che prima conferma di venire al confronto e poi non si presenta. Io sono qui per rispetto del servizio pubblico, degli altri candidati, dei campani che voteranno, che meritano il nostro rispetto. Questo modo di fare, di cambiare idea dimostra che non abbiamo di fronte una persona corretta e coerente".

Così candidato per il centrodestra alla presidenza della regione Campania Edmondo Cirielli, durante il confronto tra i candidati andato in onda su RaiTre.

"Ha cambiato idea sul Pd, ha cambiato idea su De Luca, vorrei sapere se lui e i 5 stelle hanno cambiato idea anche sull’autonomia differenziata, che faceva parte del loro programma di governo", conclude.