Campania: Cirielli, 'ringrazio Fico augurio sincero, confronto politico su piano delle idee'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Ringrazio Roberto Fico per il suo augurio, che so essere sincero. È vero, abbiamo avuto modo di collaborare in Parlamento, in ruoli diversi ma in un organismo unitario dove c’era rispetto istituzionale e lavoro di squadra. Anche se qualche volta abbiamo...

Roma, 10 ott. (Adnkronos) – "Ringrazio Roberto Fico per il suo augurio, che so essere sincero. È vero, abbiamo avuto modo di collaborare in Parlamento, in ruoli diversi ma in un organismo unitario dove c’era rispetto istituzionale e lavoro di squadra. Anche se qualche volta abbiamo avuto qualche diversa valutazione abbiamo sempre trovato una sintesi.

In un momento importante per la Campania e per l’Italia, ogni confronto politico deve restare sul piano delle idee e delle proposte per il bene dei cittadini. Il mio impegno sarà sempre quello di offrire serietà, competenza e una visione concreta, sebbene alternativa, per il futuro della nostra regione". Così il viceministro agli Esteri e alla cooperazione internazionale Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia.