Campania: FdI, 'da sinistra solito doppiopesismo e doppia morale su Sangiuliano candidato'

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – "Le dichiarazioni degli esponenti del Pd, e finanche quelli dell’Usigrai, su un’ipotetica candidatura dell’ex direttore del tg2 e oggi corrispondente Rai a Parigi, Gennaro Sangiuliano, confermano il doppiopesismo della sinistra e la solita doppia morale. Infatti, chissà perché le loro voci critiche non le abbiamo ascoltate quando a candidarsi erano altrettanti importanti giornalisti del Servizio pubblico: Badaloni, Sassoli, Giulietti, Annunziata, Marrazzo… E l’elenco potrebbe allungarsi, a conferma che per la sinistra l’anomalia è soltanto quando si candidano i giornalisti non allineati.

Se ne facciano una ragione. E’ la democrazia, bellezza". Così i deputati di Fratelli d’Italia Francesco Filini e Augusta Montaruli, rispettivamente capogruppo e vicepresidente della commissione di Vigilanza Rai.