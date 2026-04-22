"La casa degli spiriti", la nuova serie raccontata dai protagonisti

Roma, 22 apr. (askanews) -Dal libro, che più di 40 anni dopo è ancora attuale e appassiona milioni di lettori nel mondo, al film del 1993 di Bille August, e ora alla serie tv: il 29 aprile debutta (in tutto il mondo) su Prime Video, “La casa degli spiriti”, nuova trasposizione in 8 episodi di una delle storie più celebri della narrativa latinoamericana, che vede la stessa autrice del romanzo, Isabel Allende, in vesta di produttrice, insieme a Eva Longoria e Courtney Saladino.La serie consente di espandere i tanti temi, i mondi magici e le emozioni del libro, una saga familiare incentrata su tre generazioni di donne, lungo mezzo secolo, la storia di Clara, Blanca e Alba, in un paese sudamericano conservatore, tra lotta di classe, scontri politici, spiriti e magia.

Due dei protagonisti, l’attore messicano Alfonso Herrera che interpreta Esteban Trueba e la spagnola Nicole Wallace che dà il volto a Clara, hanno raccontato il loro rapporto con il romanzo e l’emozione di dare vita a due personaggi così potenti ancora oggi. Alfonso Herrera lo aveva letto a scuola.”Ricordo che quando l’ho letto mi era piaciuto molto, non mi sembrava un compito dato a scuola – ha detto – un libro che mi era entrato davvero dentro, ero così connesso con la storia, quindi è stata come una serendipità 25 anni dopo farne parte, parliamo di un romanzo così famoso, tradotto in 40 lingue, un bestseller mondiale, è incredibile essere in questo progetto”.”Io non lo avevo letto da piccola – ha raccontato Nicole Wallace – ma è il libro preferito di mia madre, che è letteralmente impazzita quando ho fatto il provino e ho avuto la parte, è venuta anche in Cile mentre eravamo sul set, è stato speciale.

Io di solito non leggo i libri da cui sono tratti i film prima di ottenere la parte, mi sembra che in qualche modo mi porti sfortuna, non so… Ora però l’ho letto e penso che sia una delle cose più incredibilmente profonde mai scritte, è un onore far parte della storia ed essere Clara, entrare nel suo mondo..

Ho avuto la sensazione che per me questo progetto fosse un po’ come la scena in cui Mary Poppins entra nel dipinto: è stato così, all’improvviso mi sono ritrovata in questo mondo meraviglioso, doloroso e tragico, ma speciale” ha detto.Il libro, e così la serie, affronta temi come la violenza, il potere, l’oppressione patriarcale, i conflitti sociali. “Questo libro è stato scritto qualche decennio fa in un momento molto particolare in America Latina – ha sottolineato Herrera – ma ciò che è accaduto allora lo ritroviamo anche oggi, c’è ancora una società molto polarizzata, quindi penso che questa storia sia importante anche per come affronta una sorta di machismo e di classismo, ci sono molte somiglianze con quello che accade non solo in America Latina ma ancora oggi in tutto il mondo”.