Roma, accordo Deliveroo-Ama per migliorare raccolta differenziata

Roma, 22 apr. (askanews) – In occasione della Giornata della Terra, Deliveroo e Ama hanno firmato un accordo per diffondere una campagna di sensibilizzazione e informazione sulla raccolta differenziata a Roma. L’obiettivo è promuovere una cultura della sostenibilità, aiutando i cittadini a separare correttamente le confezioni di cibo ricevute a domicilio e sostenendo i ristoratori nella scelta di imballaggi riciclabili.”Da sempre noi siamo impegnati nel portare innovazione e business nel settore della ristorazione.

Siamo però anche molto impegnati sulla sostenibilità ambientale. Abbiamo quindi deciso di unire le forze con Ama facendo leva da un lato sulla loro esperienza e dall’altro sulla nostra capacità di coinvolgere ristoratori e partner” ha detto il managing director di Deliveroo Italy, Andrea Zocchi.Verranno dunque distribuiti decine di migliaia di sacchetti in edizione speciale con sopra stampato un Qr code tramite il quale consumatori e ristoratori potranno accedere a una pagina web per avere informazioni molto dettagliate su come separare correttamente i rifiuti e ridurne l’ingombro.”L’accordo con Deliveroo conferma un modello di collaborazione orientato alla sostenibilità.

È un passo concreto verso una gestione dei rifiuti sempre più consapevole e partecipata grazie al coinvolgimento di imprese e cittadini. In una città variegata come Roma il contributo di ciascuno è fondamentale per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre l’impatto ambientale dei nostri comportamenti quotidiani. La collaborazione con Deliveroo ci consente di intercettare un’abitudine ormai diffusa come il food delivery trasformandolo in un’opportunità per informare e sensibilizzare i cittadini in modo semplice ed efficace” ha aggiunto il presidente di Ama, Bruno Manzi.Aderiscono all’iniziativa dieci ristoranti della capitale, oltre al punto vendita Deliveroo Hop di via La Spezia, servizio per la spesa veloce a domicilio.

Nel corso dell’iniziativa, inoltre, tutti i ristoranti partner di Deliveroo in città riceveranno, attraverso comunicazioni digitali, maggiori informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti.