Campania: Gasparri-Barelli, 'De Luca porta avanti causa persa, governo impugnerà testo'**

Roma, 5 nov. (Adnkronos) – "Siamo esterrefatti per l'ostinazione con cui De Luca porta avanti una causa persa. Fa approvare normative, nel tentativo illusorio di regalarsi un terzo mandato alla guida della Campania, andando in palese contrasto con le norme vigenti. Siamo certi che il governo impugnerà questo testo e che decisioni molto chiare saranno assunte dalla Corte Costituzionale". Lo dichiarano i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli.

"Questa dimostrazione di ostinato attaccamento al potere sarà motivo per intensificare l'azione politica di Forza Italia e di tutto il centrodestra per garantire un ricambio alla guida della Regione Campania. Prendiamo atto che anche su questo tema il Pd registra lacerazioni interne e le ambizioni di potere personale prevalgono su qualsiasi progettualità politica. De Luca pensa più a sé stesso che alla Campania. Gestendo il potere in maniera discutibile. Forza Italia rappresenta una chiara scelta di cambiamento in alternativa a un sistema giunto ormai al capolinea", concludono i presidenti dei gruppi azzurri.