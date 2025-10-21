Campania: Iannone (FdI), 'Fico prenda distanze da Fatayer, sua candidatura inaccettabile'

Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Siamo di fronte a un fatto gravissimo: Souzan Ezz Fatayer, candidata di Avs alle elezioni regionali in Campania, ha condiviso il 2 settembre un post aberrante che richiama nostalgicamente la figura di Hitler, parlando della sua ‘missione incompleta’ e ac...

Roma, 21 ott. (Adnkronos) – "Siamo di fronte a un fatto gravissimo: Souzan Ezz Fatayer, candidata di Avs alle elezioni regionali in Campania, ha condiviso il 2 settembre un post aberrante che richiama nostalgicamente la figura di Hitler, parlando della sua ‘missione incompleta’ e accostandola a un cittadino ebreo. Un contenuto vergognoso, carico di antisemitismo, odio razziale e propaganda nazista.

E’ impensabile anche solo valutare la presenza di questa persona in una lista elettorale che abbia il suo sostegno". Così il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Se non la esclude immediatamente, il candidato presidente Fico si renderà complice morale e politico di messaggi che negano la storia, incitano all’odio e offendono la memoria di milioni di vittime dell’Olocausto. Non ci sono mezze misure. Se Fico tace, significa che condivide. E questo sarebbe ancora più grave. Mi aspetto una presa di posizione immediata e inequivocabile. Altrimenti, ogni parola sulla ‘Costituzione’ e sui ‘valori democratici’ pronunciata da certa sinistra sarà solo ipocrisia", conclude.