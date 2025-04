Campania: Renzi, 'Fico? Noi non mettiamo veti, discuteremo con centrosinistra'**

Roma, 11 apr. (Adnkronos) - "Mi pare che la partita sia chiusa sia in Veneto che in Campania. Quanto alla Campania la settimana prossima sarò a Napoli. Domani De Luca unisce la maggioranza vedremo che dirà. Noi in Campania abbiamo fatto il 7,5 da soli. Ho l'impressione che ch...

Roma, 11 apr. (Adnkronos) – "Mi pare che la partita sia chiusa sia in Veneto che in Campania. Quanto alla Campania la settimana prossima sarò a Napoli. Domani De Luca unisce la maggioranza vedremo che dirà. Noi in Campania abbiamo fatto il 7,5 da soli. Ho l'impressione che chi vuole vincere, difficilmente farà a meno di noi e andremo a discutere con il centrosinistra del formato della coalizione, del programma e del candidato". Lo dice Matteo Renzi in una conferenza stampa al Senato. E sull'ipotesi di Roberto Fico, il leader Iv risponde: "Noi in Campania non partiamo dai veti ma dai voti che abbiamo preso. Nessuno di noi parte da un veto".