Campania: Rotondi, 'Dc in campo, intendiamo mantenere alleanza centrodestra'

Roma, 10 apr. (Adnkronos) – "Noi non attendevamo le sentenze per preparare le elezioni regionali campane, dunque la Dc sarà in campo, spero che lo stessa avvenga per il centrodestra, con cui intendiamo mantenere la trentennale alleanza". Così Gianfranco Rotondi, presidente Dc, conferma a una emittente campana l’avvenuta intesa per una lista unitaria dei partiti democristiani in Campania.