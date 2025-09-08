Campania: V. De Luca, 'reddito? Da noi migliori politiche sociali ma Fico non lo sa'**

Roma, 8 set. (Adnkronos) - "Mica aspettavamo Fico a ricordarci che vi sono aree di povertà. Solo che lui non sa che abbiamo fatto le politiche sociali più avanzate d'Italia. Siamo stati gli unici a raddoppiare le pensioni minime dei nostri pensionati per due mesi. Noi garanti...

Roma, 8 set. (Adnkronos) – "Mica aspettavamo Fico a ricordarci che vi sono aree di povertà. Solo che lui non sa che abbiamo fatto le politiche sociali più avanzate d'Italia. Siamo stati gli unici a raddoppiare le pensioni minime dei nostri pensionati per due mesi. Noi garantiamo da 5 anni il trasporto scolastico gratuito agli studenti fino a 26 anni.

Garantiamo a chi lo chiede l'assistenza dello psicologo, garantiamo alle famiglie un contributo per il secondo nato, per il primo nato, per gli asili nido. Garantiamoci l'aiuto alla povera gente, ma non intendiamo fare porcherie clientelare, va bene?". Così Vincenzo De Luca a L'Aria che Tira su La7.

"Abbiamo avuto in Campania tutta una serie di degenerazioni di cui non si è parlato molto. Ai tempi del reddito di cittadinanza c'erano coppie che si separavano per finta per prendere il doppio reddito, gente che presentava certificati di famiglia falsi, gente che non dichiarava i propri beni immobili e immobili. Ora io credo che ci sia oggi un assegno di inclusione, limitato, magari i soldi risparmiati dal governo dovevano essere magari destinati anche qui per la maternità, per l'incentivo alla maternità e comunque per le politiche sociali, ma in ogni caso credo che questa sia una storia del passato".