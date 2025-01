Un'operazione di recupero complessa ha riportato in salvo un cane precipitato in una forra.

Un incidente inaspettato

Stamattina, un cane di grossa taglia ha vissuto un’esperienza drammatica ad Aviano, precisamente in località ponte delle Cune. Durante una passeggiata con il suo proprietario, l’animale è scivolato dal sentiero, precipitando in una forra profonda circa 20 metri. Questo luogo, caratterizzato da un antico ponticello in pietra privo di parapetti, ha reso la situazione ancora più pericolosa. Fortunatamente, la caduta è stata attutita da una pozza d’acqua sottostante, che ha evitato conseguenze ben più gravi.

Il tempestivo intervento dei soccorsi

Il proprietario, resosi conto della gravità della situazione, ha immediatamente allertato i soccorsi. La squadra Speleo alpino fluviale dei vigili del fuoco di Pordenone, insieme a quella di Maniago, è intervenuta prontamente. Due operatori, equipaggiati con dispositivi di protezione acquatici, si sono calati nella gola per raggiungere il cane. Una volta in acqua, hanno valutato le condizioni dell’animale, che fortunatamente non sembravano destare particolari preoccupazioni. Tuttavia, il cane aveva bisogno di assistenza per essere recuperato in sicurezza.

La manovra di recupero

Con grande professionalità, i soccorritori hanno fatto indossare al cane una speciale imbracatura di sollevamento, fondamentale per il recupero. Nel frattempo, il resto della squadra ha allestito un sistema di corde e paranchi per sollevare sia il cane che i soccorritori. Grazie a questa operazione coordinata e ben pianificata, l’animale è stato riportato in salvo e riconsegnato al suo proprietario, che ha potuto portarlo da un veterinario per un controllo. Questo intervento non solo ha messo in luce l’abilità e la preparazione dei vigili del fuoco, ma ha anche evidenziato l’importanza di agire rapidamente in situazioni di emergenza.