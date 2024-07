Perdono il cane in mare a Pellestrina: Ziggy nuota per cinque ore e torna a casa

Perdono il cane in mare a Pellestrina: Ziggy nuota per cinque ore e torna a casa

Il labrador Ziggy, di otto anni, ha nuotato al largo di Pellestrina per ben cinque ore per riuscire a tornare a casa dopo essersi perso.

LEGGI ANCHE: Cane percorre 64 chilometri per tornare dalla famiglia che lo aveva abbandonato

Il cane Ziggy nuota cinque ore per tornare a casa dopo essersi perso in mare a Pellestrina

Ziggy ha nuotato al largo di Pellestrina, in provincia di Venezia, per quasi cinque ore, percorrendo a nuoto circa sei chilometri prima di poter arrivare a riva e riabbracciare la sua famiglia che lo cercava da ore percorrendo l’intera isola. La storia del coraggioso labrador di 8 anni, raccontata dal comitato territoriale “Lido Oro Benon”, ha commosso tutti. I padroni Marinella Giaretta e Marco Ceccon sono frequentatori abituali del lido a Pellestrina e sono abituati a uscire al largo e fare il bagno con il loro cane Ziggy.

Lo scorso sabato qualcosa è andato storto e il cane si è perso, ma fortunatamente è stato ritrovato. Una turista padovana in vacanza lo ha visto arrivare da solo a nuoto, molto stanco, e se ne è presa cura. Lo ha asciugato, lavato, gli ha dato da mangiare e da bere e lo ha portato nella sua camera d’albergo per farlo riposare. Poi ha visto sui social che lo stavano cercando e ha subito dato il lieto annuncio, per poi riconsegnarlo alla famiglia.

Ziggy nuota per cinque ore per tornare dalla sua famiglia: la ricerca grazie ai social

Marco Ceccon fa parte del gruppo Facebook “Pescatori Veneziani“, che conta oltre 23mila iscritti, e ha lanciato l’appello per ritrovare il cane. “Il mio labrador si è tuffato davanti agli Alberoni, causa vento e correnti lo abbiamo perso. Per favore chi lo veda ci avverta” è stato il suo appello. Ceccon ha raccontato che il gruppo è stato fondamentale perché ha ricevuto una forte solidarietà e in pochi secondi il suo appello è stato condiviso da tantissime persone.

“Mai avrei immaginato che per raggiungere riva nuotasse per un percorso di circa 6 chilometri, nell’arco di quasi 5 ore. Invece così è stato. Ziggy si è rivelato davvero forte e bravo ed è riuscito a raggiungere la riva. Per fortuna non è rimasto spaventato dalla disavventura. Anzi lunedì, portandolo a fare una passeggiata qui vicino a casa a Vicenza voleva tuffarsi di nuovo. Grazie davvero a tutti” ha dichiarato il padrone di Ziggy.