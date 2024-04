A fine aprile scade la possibilità per chiedere l’esonero dal pagamento del canone Rai. Lo possono richiedere alcune fasce specifiche e chi dichiara di non avere apparecchi televisivi in casa.

Canone Rai, a fine mese scattano richieste di esenzione

A fine mese scade la possibilità di richiedere l’esenzione dal pagamento del canone Rai. Si tratta di una possibilità che viene concessa solo a coloro che rientrano in una delle categorie beneficiare, che devono comunicarlo all’Agenzia delle entrate, evitando l’addebito automatico. Ad essere esonerate dal pagamento sono le persone che hanno compiuto 75 anni, coloro che hanno un reddito annui proprio e del coniuge non superiore a 8 mila euro, agendi diplomatici, funzionari consolari o di organizzazioni internazionali oppure militari non italiani.

Per gli over 75 l’agevolazione compete se nell’abitazione di residenza si possiedono uno o più apparecchi televisivi e non compete se l’apparecchio televisivo è in un luogo diverso da quello di residenza. Spetta per l’intero anno se il compimento del 75esimo compleanno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se avviene dopo l’agevolazione spetta per il secondo semestre. I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva possono beneficiare dell’agevolazione anche negli anni successivi.

Esenzione canone Rai 2024: come funziona

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata anche per comunicare che non ci sono più i presupposti per beneficiare dell’esenzione. I cittadini che non hanno un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito automatico. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia abbia un apparecchio televisivo. La dichiarazione ha validità annuale e può essere presentata solo dai titolari di un’utenza elettrica per uso domestico residenziale.