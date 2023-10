Il governo Meloni taglia il canone Rai. L’annuncio nella conferenza stampa dopo l’approvazione della manovra economica del Consiglio dei ministri.

Di quanto scenderà il costo bolletta a partire dal 2024

Stando a quanto riferito da Giorgetti e Salvini, il contributo sulla televisione pubblica calerà a partire dal prossimo anno. I numeri della riduzione saranno ufficializzati dal testo di legge, intanto i due ministri hanno anticipato che si tratterà di un calo da venti a quindici euro al mese per una riduzione annua da novanta a settanta euro. «È l’inizio di un intervento», dichiara il ministro dell’economia spiegando che si tratta di uno sconto e non di un semplice svincolo dalla bolletta della luce.

Verso la necessità di azzeramento

Giorgetti raccoglie la causa del Carroccio contro il pagamento del canone. La Lega ha presentato in Parlamento una proposta di legge che ne prevede l’azzeramento: questo – un taglio di un quarto dell’importo totale – potrebbe essere il primo passo verso l’obiettivo. Resta comunque da capire se la cancellazione del finanziamento alla televisione italiana da parte dei cittadini è un’ipotesi sostenibile in termini di economia statale. Intanto sale nel dibattito la questione relativa al metodo di pagamento, che il centrodestra continua a voler svincolare dalla bolletta della luce aprendo, per esempio, la possibilità di un aggancio all’utenza telefonica mobile (abbonamento del cellulare).