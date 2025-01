Caos nei tribunali italiani per il processo penale telematico

Un avvio problematico del processo telematico

Il processo penale telematico in Italia ha preso il via in un clima di totale confusione. Da Roma a Santa Maria Capua Vetere, i tribunali si trovano a fronteggiare una situazione definita “gravissima”. Le udienze sono state sospese e rinviate a causa di problemi tecnici, come la registrazione della firma digitale dei giudici e l’impossibilità di redigere i verbali telematici. Questo scenario ha portato l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) a parlare di un “fallimento annunciato”.

Le difficoltà riscontrate nei tribunali

All’inizio dell’anno, i giudici hanno incontrato notevoli difficoltà nell’accesso alla loro pagina per la registrazione della firma. Molti di loro, dopo un lungo periodo di attesa, hanno dovuto chiedere alle parti di procedere in modo analogico, come avveniva prima dell’introduzione del nuovo sistema. A Roma, la presidenza del tribunale ha deciso di sospendere l’applicazione del processo telematico per un mese, mentre a Milano la riforma è stata bloccata fino al 31 marzo. Questo rinvio ha generato un forte malcontento tra gli avvocati penalisti, come dimostrano i numerosi interventi sui social media.

Implicazioni per la giustizia e i diritti dei cittadini

Le criticità riscontrate nel processo telematico hanno un impatto significativo sulle udienze preliminari e sui processi in corso. La mancata registrazione delle firme e i problemi informatici possono rallentare le risposte giudiziarie, andando contro il principio di celere definizione del procedimento penale. L’ANM ha già denunciato, in una nota del 4 gennaio, il rischio di un’efficienza compromessa della giurisdizione a causa della transizione affrettata verso un sistema digitale. Il decreto n.206 prevede un deposito esclusivamente telematico di atti e documenti a partire dal primo gennaio 2025, ma la mancanza di test adeguati e i continui malfunzionamenti pongono interrogativi sulla reale funzionalità del nuovo sistema.