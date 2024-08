Caos sul volo Madagascar-Roma di Neos: passeggeri bloccati per 3 ore senza ar...

Caos e malcontento sul volo Neos da Madagascar a Roma: durante una sosta all’aeroporto Catullo Villafranca di Verona, i passeggeri sono rimasti bloccati a bordo per circa tre ore senza aria condizionata. La situazione insostenibile ha scatenato lamentele e malumori da parte dei passeggeri, che hanno espresso il loro disappunto al personale di bordo.

Caos e indignazione sul volo Madagascar-Roma: il video dell’incidente diventa virale

Su TikTok, l’utente Ornella Rapisarda ha condiviso un video che è rapidamente diventato virale. Nel filmato si vedono i passeggeri esausti e visibilmente irritati per essere stati costretti a restare a bordo senza aria condizionata per diverse ore.

La rabbia dei passeggeri

Nel video si sente uno dei passeggeri affermare: “Facevamo prima a piedi, chiamate la polizia”. Anche altre persone a bordo, secondo quanto emerso, hanno manifestato il loro malcontento per il pesante ritardo verificatosi durante il volo. All’aeroporto Catullo, la sosta per il rifornimento si è prolungata per ore e ha assunto le caratteristiche di una vera e propria sauna, poiché l’aria condizionata è stata spenta.

Malori durante il volo

Secondo alcune testimonianze, il caldo estremo a bordo ha causato malori tra i passeggeri. Per fortuna, nessuno ha riportato conseguenze gravi. Alla fine della lunga e imprevista sosta, l’aereo è finalmente ripartito verso Roma. I passeggeri sono riusciti ad arrivare a destinazione e hanno potuto finalmente sbarcare.