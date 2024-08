Thomas Ceccon, il campione olimpico dei 100 dorso, è diventato protagonista di un’immagine virale che lo ritrae mentre dorme all’aperto nel parco del villaggio olimpico a Parigi. La scena, ripresa in un breve video che sta spopolando sui social media, mostra Ceccon disteso su un asciugamano dietro una panchina, con il completo della nazionale italiana, le scarpe tolte e lo zaino accanto. Questo riposo improvvisato all’aperto è diventato un simbolo delle difficili condizioni che gli atleti stanno affrontando durante queste Olimpiadi.

Le difficoltà al villaggio olimpico

Le condizioni al villaggio olimpico di Parigi sono state oggetto di numerose lamentele da parte degli atleti. Il caldo intenso ha reso le notti insonni, aggravato dalla mancanza di aria condizionata nelle stanze, una decisione presa dagli organizzatori per motivi di sostenibilità ambientale. Ceccon, come molti altri atleti, ha cercato un po’ di sollievo all’aperto, lontano dal caldo soffocante delle camere.

Proteste e condizioni difficili

Anche Gregorio Paltrinieri, un altro nuotatore italiano, ha espresso il suo malcontento per le difficili condizioni di vita al villaggio olimpico. “Non siamo tutelati,” ha dichiarato Paltrinieri, lamentando il caldo eccessivo e la distanza della piscina dal villaggio. Ha definito queste Olimpiadi come le peggiori che abbia mai vissuto, sottolineando l’importanza di trattare meglio gli atleti, i veri protagonisti dei Giochi.

Il cibo e i trasporti

Le difficoltà non si limitano al clima. Gli atleti si sono lamentati anche per la scarsa qualità del cibo, con razionamenti come quello delle uova a colazione. Inoltre, i trasporti sono stati un ulteriore problema: gli atleti sono costretti a viaggiare su autobus di linea senza aria condizionata, spesso in piedi e bloccati nel traffico parigino per ore, prima di raggiungere gli impianti sportivi.