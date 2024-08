Alle Olimpiadi di Parigi 2024, l’Italia ha conquistato altre due medaglie d’oro: una nello judo con Alice Bellandi, l’altra nella specialità kayak della canoa slalom con Giovanni De Gennaro.

Olimpiadi, Giovanni De Gennaro oro nella canoa

Giovanni De Gennaro ha vinto la medaglia d’oro nella specialità kayak della canoa slalom: l’azzurro ha vinto la prova senza penalità con il tempo di 88.22. “Un sogno che inseguivo da tempo, concretizzato con la fatica e un pizzico di fortuna, che serve sempre. La medaglia la dedico al mio primo allenatore Gianni, che ci ha lasciato 10 anni fa proprio in canoa, ma so che ci guarda da lassù ed è felice” sono state le parole di De Gennaro dopo la vittoria olimpica.

Medaglia d’oro anche per Alice Bellandi nel judo

Dopo pochi minuti dalla conquista della medaglia d’oro di De Gennaro, è arrivato il quinto oro per l’Italia con Alice Bellandi nel judo. L’azzurra ha vinto la medaglia d’oro nella categoria -78 kg battendo in finale l’israeliana Inbar Lanir. “Non so neanche se sia vero, è un sogno. Ci ho lavorato tutti i singoli giorni, ci ho pianto una vita intera e ora non posso crederci” il commento della Bellandi.

A seguire la gara di Alice Bellandi c’era anche Giorgia Meloni che si è alzata in piedi per omaggiare l’atleta azzurra, poi è andata sul tatami per abbracciare la neo campionessa olimpica.

