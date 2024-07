Olimpiadi di Parigi 2024: oro per le schermitrici, argento per la ginnaste e ...

Le schermitrici italiane hanno conquistato l’oro nella spada femminile a squadre. Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria hanno battuto la Francia 30-29 in una finale emozionante, decisa solo all’overtime. Questo è il primo oro olimpico a squadre per l’Italia nella spada femminile, un traguardo storico che segna una svolta per le atlete azzurre in questa disciplina.

Argento storico per le “Fate” della ginnastica artistica

Le “Fate” della ginnastica artistica italiana hanno ottenuto un argento storico, il primo dal 1928. La squadra italiana ha mostrato una performance eccezionale che ha portato l’Italia sul podio, regalando un momento memorabile agli appassionati di ginnastica.

Bronzo per Gregorio Paltrinieri negli 800 Stile Libero

Il nuotatore italiano Gregorio Paltrinieri ha aggiunto un’altra medaglia al bottino dell’Italia, conquistando il bronzo negli 800 metri stile libero. La performance di Paltrinieri è stata impressionante, dimostrando ancora una volta la sua classe mondiale.

Altri Risultati degli Azzurri