Parigi per le prossime settimane sarà il centro del mondo dello sport: infatti, ieri 26 luglio 2024, si sono aperte le Olimpiadi, con uno spettacolo di luci e colori ad aprire i Giochi.

Tra i protagonisti anche Bebe Vio, che ha sfilato durante la cerimonia d’apertura.

Bebe Vio: la sfilata durante l’apertura delle Olimpiadi

Un incredibile serie di spettacoli, danze, canzoni e grandi ospiti: così la Francia ha dato il benvenuto al mondo dei Giochi Olimpici.

Artisti, musicisti e luci, che hanno accompagnato un grande evento creativo.

A prendere parte a questa grande rappresentazione in più capitoli, anche la formidabile atleta paralimpica Bebe Vio, che ha sfilato nella cerimonia d’apertura con un vestito composto da piume colorate e pailettes.

Una passerella, durante la sezione della cerimonia dedicata ai “festeggiamenti” che la giovane sportiva ha affrontato con grande gioia ed emozione, con un sorriso che ha sferzato la pioggia battente.

Olimpiadi 2024: la grande apertura

L’evento che ha ufficialmente aperto le 33 esime Olimpiadi moderne è stato un pronti via che ha raccontato la storia del paese transalpino e che si è caratterizzato per:

la mescolanza degli stili musicali;

il contrasto tra formalità e normalità;

l’omaggio alle grandi donne del passato e del presente francese e ai monumenti simbolo della città.

Una cerimonia che ha visto protagonista l’acqua, non solo perché la presentazione degli atleti è avvenuta sulla Senna, a bordo di imbarcazioni, ma anche per la pioggia battente, che però non ha impedito agli atleti, ai ballerini e ai cantanti, come Celine Dion di regalare un grande spettacolo.