Grande successo per Celine Dion, tornata a cantare in pubblico dopo 4 anni di assenza: è stata la vera star della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Le Olimpiadi sono un evento atteso da tanti appassionati sportivi. Accanto a notizie tragiche come quella dell’allarme nelle stazioni ferroviarie francesi, ce ne sono altre belle, infatti l’evento ha segnato il ritorno di Celine Dion.

Celine Dion alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi

Insieme a Lady Gaga, l’altra star della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, è Celine Dion.

La cantante è tornata dopo 4 anni di assenza dalle scene e la sua presenza era stata annunciata da giorni.

Tanto l’affetto intorno all’artista, i fan infatti non le hanno ai fatto mancare la loro vicinanza e c’erano grandi aspettative per il suo ritorno. Lei non li ha delusi.

La diva manca da quando la sindrome della persona rigida da cui è affetta, ha compromesso seriamente il suo lavoro, facendosi più severa. Questa le provoca spasmi ai muscoli, crampi e rigidità e questo le rende impossibile cantare.

L’esibizione di Celine Dion alle Olimpiadi di Parigi 2024

Nei giorni scorsi era stata vista a Parigi, poi è apparsa la foto condivisa dal capo di gabinetto di Brigitte Macron.

Lo show di Celine Dion era uno dei momenti più attesi della Cerimonia di apertura, dove si è esibita per la cifra di 2 milioni di dollari, oltre al rimborso spese per il viaggio, per la suite e per gli operatori sanitari che la affiancano per la malattia.

Ha cantato L’Hymne à l’amour di Edith Piaf con lo sfondo della Tour Eiffel illuminata. L’abito argentato a maniche lunghe con colletto alto e strascico posteriore, la faceva sembrare un’incantevole sirena.

Interamente rivestita di frange e paillettes, la creazione di Dior ha reso il momento ancora più magico.