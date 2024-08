Guram Tushishvili, dopo la sconfitta nel judo, ha avuto una reazione davvero molto pesante. Per questo motivo è stato cacciato dalle Olimpiadi.

Olimpiadi, la reazione di Guram Tushishvili dopo la sconfitta nel judo: è stato cacciato

Guram Tushishvili ha perso nel match dei quarti di finale del torneo di judo nella categoria pesi massimi, per atleti superiori ai 100 kg. La sua reazione antisportiva dopo la sconfitta lo ha portato ad essere cacciato dalle Olimpiadi. Teddy Riner, leggenda del judo mondiale, ha vinto contro Tushishvili, che ha reagito a questa sconfitta con grande rabbia, scalciando fino a sollevare da terra il suo avversario e poi spingendone la testa contro il tappeto una volta rialzatosi. Riner, indignato per la reazione dell’avversario, lo ha trattenuto, scatenando ancora di più la sua rabbia. Tushishvili ha spinto il francese con l’anca. Solo qualche istante dopo, quando si è ristabilita la calma, i due si sono stretti la mano.

Tushishvili è stato cacciato dalle Olimpiadi di Parigi 2024

Tushishvili è stato mandato via dalle Olimpiadi. “A seguito dell’incidente avvenuto al termine dei quarti di finale tra Teddy Riner (FRA) e Guram Tushishvili (GEO) nella categoria di peso +100 kg, il comportamento del judoka georgiano era contrario allo ‘spirito del judo’ ed è stata immediatamente convocata una commissione disciplinare ad hoc per indagare sulla situazione” si legge in una nota della Federazione Internazionale Judo.

La Federazione ha poi spiegato le decisioni prese, sottolineando che Tushishvili è stato sospeso dalla competizione individuale e non gli sarà consentito di partecipare al ripescaggio. Inoltre, è stato sospeso dalla partecipazione alla gara a squadre miste che si terrà il 3 agosto 2024 e sospeso da qualsiasi altra competizione internazionale di judo.