Durante i festeggiamenti di Capodanno, per l’arrivo del nuovo anno 2025, il numero complessivo di feriti è salito a 309, di cui 69 sono stati ricoverati. Questo segna un aumento rispetto allo scorso anno, quando si erano registrati 274 feriti, di cui 49 ricoveri.

La notte di Capodanno 2025 in Italia si è conclusa senza vittime a causa dei botti, ma con un numero significativo di feriti, come emerge dai dati diffusi dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In totale, sono stati registrati 309 feriti, di cui 69 sono stati ricoverati, un dato che segna un aumento rispetto al Capodanno dello scorso anno, quando i feriti erano stati 274, con 49 ricoveri. Inoltre, sono stati segnalati 12 ferimenti causati da colpi d’arma da fuoco, lo stesso numero registrato nel 2024.

I feriti gravi, con prognosi superiore a 40 giorni, sono aumentati rispetto all’anno precedente, passando da 27 nel 2024 a 34 nel 2025.

882 sono stati gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a causa di incendi legati ai festeggiamenti. Si tratta di un incremento di 179 interventi rispetto allo scorso anno, quando erano stati 703. Il maggior numero di interventi è stato registrato in Lombardia, con 142 casi, seguita dall’Emilia Romagna con 109. In Veneto e Trentino Alto Adige sono stati 103, mentre la Campania ha visto 99 interventi. A seguire, il Lazio e la Toscana con 70, il Piemonte con 65, la Liguria con 61 e la Puglia con 40. Infine, il Friuli Venezia Giulia ha avuto 38 interventi, le Marche 26, la Sicilia 25, la Calabria 13, l’Umbria 8, l’Abruzzo 7, la Basilicata 3 e il Molise 3, mentre nessun intervento è stato registrato in Sardegna.

Anche i dati sugli arresti e sulle denunce registrano un aumento rispetto all’anno precedente. A dicembre 2024, gli arresti sono stati 88, contro i 50 del dicembre 2023, mentre le denunce sono salite a 386, rispetto alle 304 dell’anno precedente.

Oltre 300 feriti per i botti: bambino perde un dito ad Andria

Un bambino di sei anni ad Andria ha subito l’amputazione di un dito dopo che la pistola a salve che il padre gli aveva dato per celebrare il Capodanno è esplosa. Il piccolo è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale Bonomo durante la notte, ma a causa delle gravi ferite riportate agli arti superiori, è stato poi trasferito al Policlinico di Bari. Purtroppo, ha perso il pollice. Le sue condizioni sono monitorate dalla struttura barese.

Tra i casi più gravi, un giovane di 20 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco all’addome. Il ragazzo è attualmente ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari, dopo un intervento chirurgico d’urgenza. Sempre a Bari, un altro uomo ha subito un trauma a un occhio a causa dell’esplosione di un bengala.