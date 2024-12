Si avvicina l’inizio del nuovo anno e oltre alle classiche ordinanze contro i botti di Capodanno, il Viminale ha introdotto una novità: le zone rosse. Ha anche invitato alla prudenza e dato direttive ai prefetti delle città italiane in merito al controllo dei luoghi di movida e stazioni.

Di cosa si tratta?

Le zone rosse a Capodanno

Come ogni anno, a ridosso di Capodanno si parla di stop ai botti e le forze dell’ordine sono impegnate a scovare e sequestrare i fuochi d’artificio che vengono venduti illegalmente e che aumentano il rischio di incidenti anche mortali.

La prudenza non è mai troppa e purtroppo, ogni anno i bilanci parlano di diversi morti e feriti gravi, per l’uso superficiale dei botti ma anche per l’acquisto di materiale illegale. Oltre a questo tema, c’è la novità relativa alle zone rosse.

Sono delle aree controllate off limits per persone moleste e pregiudicate, anche se poi ogni città può scegliere quali regole applicare e dove. Queste servono a non far degenerare i festeggiamenti e a non tramutare le occasioni di svago in interventi di ordine pubblico.

Prendendo in esempio alcune città italiane, possiamo dire che Milano chiuderà alcune aree, invece Bologna ha scelto il numero chiuso in piazza (non più di 9.000 persone).

In particolare, nel capoluogo lombardo, saranno proibite alcune aree sensibili per chi è già noto alle forze dell’ordine.

Stop ai petardi

Stop ai fuochi nella Capitale con multe fino a 500 euro per i trasgressori. Da Aosta a Reggio Calabria, passando per Roma e Firenze, tutte le città mettono al bando i fuochi, a parte Napoli dove sono più che una tradizione.

Niente petardi anche a Genova, Trieste, Bolzano, Torino, Verbania, Matera, Palermo.

Con un occhio di riguardo agli amici animali e alla sicurezza di tutti, queste sono alcune città dove i petardi comporteranno multe salate.