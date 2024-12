Un aumento preoccupante degli incidenti

Con l’avvicinarsi del nuovo anno, cresce l’attenzione sui fuochi d’artificio e sui rischi ad essi associati. Recenti dati forniti dal dottor Giorgio Pivato, esperto in chirurgia della mano, evidenziano un incremento allarmante degli incidenti legati ai botti. Nel 2023, si sono registrati oltre 250 feriti, di cui più di 60 minorenni. Rispetto all’anno precedente, i numeri sono in netto aumento, con 659 interventi dei vigili del fuoco e 56 veicoli danneggiati. Questi dati pongono una seria riflessione sulla sicurezza durante le festività.

Regole fondamentali per la sicurezza

Per evitare incidenti, il dottor Pivato ha suggerito alcune semplici ma efficaci regole. Innanzitutto, è fondamentale astenersi dall’utilizzo di fuochi d’artificio, poiché la prevenzione è sempre la migliore cura. Se si decide di utilizzarli, è essenziale scegliere solo prodotti certificati e utilizzarli in aree sicure, lontano da edifici e materiali infiammabili. Inoltre, è importante non tentare mai di riaccendere un fuoco d’artificio che non ha esploso e, soprattutto, non lasciare mai questi ordigni in mano ai bambini. La sicurezza deve essere la priorità assoluta.

Il benessere degli animali durante i festeggiamenti

Un aspetto spesso trascurato è l’impatto dei fuochi d’artificio sugli animali. Molti animali domestici soffrono a causa del rumore e della frenesia dei festeggiamenti. Gli esperti invitano a considerare il benessere degli animali, suggerendo di creare un ambiente tranquillo e sicuro per loro durante le celebrazioni. Chi possiede animali dovrebbe prestare particolare attenzione a come i botti possono influenzarli e adottare misure per ridurre il loro stress. La sensibilità verso gli animali è un segno di civiltà e rispetto.