Incidente sul lavoro nel Viterbese, a Capranica: nel primo pomeriggio di ieri, un operaio di 40 anni ha perso la vita rimanendo schiacciato da una macchina escavatrice.

Capranica, indicente sul lavoro: morto un 40enne

Si chiamava Giorgio Calcagni e viveva a Bassano Romano, poco distante dal posto dove è avvenuto il terribile incidente che gli è costato la vita. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri, alle 14:30 a Vico Matrino, nella frazione di Capranica, quando il 40enne è rimasto schiacciato dall’escavatore. Le condizioni dell’operaio sono apparse subito critiche: per lui non c’è stato nulla da fare. Giunti sul posto, insieme agli operatori del 118, anche i carabinieri: a loro il compito di chiarire la dinamica dell’accaduto.

I messaggi di cordoglio

Non appena appreso della morte del 40enne, la comunità di Bassano Romano, dove viveva con la moglie e la figlia, ha manifestato vicinanza e cordoglio: “Ci stringiamo forte alla moglie e alla figlia, in questo momento triste per la tragedia che ci ha portato via il caro Giorgio Calcagni. Sincere condoglianze alle famiglie“.

A ricordare Calcagni è stata anche una squadra di calcio in cui l’uomo ha giocato: “Ricorderemo sempre il nostro “Pennetta” come un ragazzo solare, divertente e benvoluto da tutti i suoi compagni di squadra. Giorgio è stato uno dei nostri primi giocatori nel lontano 2007 e per tre anni ha indossato la maglia del Calcio Sutri con grande senso di appartenenza e sacrificio. Ciao Pennè!“, scrivono dall’A.S.D. Calcio Sutri.

