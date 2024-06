Omicidio Meredith Kercher, Amanda Knox al processo per calunnia contro Lumumba

Omicidio Meredith Kercher, Amanda Knox di nuovo in aula: processo per calunni...

L'ultimo capitolo dell'omicidio di Meredith Kercher da chiudere definitivamente riguarda Amanda Knox e il processo per calunnia contro Lumumba.

Amanda Knox è arrivata a Firenze per l’udienza del processo per calunnia contro Lumumba, nell’ambito delle indagini sull’omicidio di Meredith Kercher.

Amanda Knox è a Firenze per l’udienza della Corte d’Assise d’Appello chiamata a stabilire se sia responsabile di calunnia nei confronti di Patrick Lumumba, nell’ambito della vicenda giudiziaria per l’omicidio Meredith Kercher. Lo aveva annunciato lei stessa su X.

Amanda Knox dovrebbe chiedere al presidente della Corte, Anna Maria Sacco, di poter rilasciare dichiarazioni spontanee prima della sentenza. La parte offesa, ovvero Patrick Lumumba, sarà assente, è rimasto in Polonia, dove vive con la moglie e lavora.

Amanda Knox e il processo per calunnia contro Lumumba: cosa è successo

Patrick Lumumba all’epoca dell’omicidio di Meredith Kercher era titolare di un bar a Perugia. Amanda Knox lo aveva tirato in ballo come possibile assassino della sua coinquilina e l’uomo rimase in carcere due settimane, prima di essere prosciolto. Knox aveva detto di aver parlato di lui perché messa sotto pressione durante l’interrogatorio.

Secondo il procuratore, la Knox sarebbe stata “consapevole dell’innocenza di Lumumba” e “consapevole di fare agli inquirenti il nome di una persona che non c’entrava nulla con l’omicidio“. Secondo i suoi difensori, invece, la Knox sarebbe vittima della “violazione dei suoi diritti di difesa” e del “processo mediatico“.